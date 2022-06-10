«Челси» объявил об уходе Кристенсена и еще троих игроков

«Челси» 10 июня на официальном сайте объявил об уходе четырех игроков свободными агентами.

Команду бесплатно покинули защитники Андреас Кристенсен и Джейк Кларк-Солтер, а также полузащитники Даниел Дринкуотер и Чарли Мусонда.

Самый именитый из четверки — Кристенсен, как ожидается, продолжит карьеру в «Барселоне». Датчанин — воспитанник «Челси», за первую команду он дебютировал в 2014 году, затем два сезона провел в «Боруссии» из Менхенгладбаха и вернулся в лондонский клуб, с которым выиграл 6 трофеев, включая Лигу чемпионов.

Дринкуотер перешел в «Челси» в 2017-м из «Лестера». Он провел за синих всего 23 матча и играл в аренде в разных клубах.

Чарли Мусонда и Джейк Кларк-Солтер числился в основной команде, но провели минимум матчей.