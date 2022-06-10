«МЮ» сделал «Барселоне» первое официальное предложение по трансферу де Йонга

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. Английский клуб сделал первое официально предложение по трансферу 25-летнего голландца, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«МЮ» предложил за игрока 60 миллионов евро. Также бонусные выплаты могут вырасти до 10 миллионов. «Барса» отказалась от этого варианты, но клубы продолжают переговоры.

Сам Де Йонг не хотел бы покидать клуб, но его могут убедить «МЮ» и главный тренер Эрик тен Хаг, с которым он работал в «Аяксе».

В прошедшем сезоне де Йонг забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.