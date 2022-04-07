Гвардиола может возглавить сборную Бразилии. Тренеру предлагают зарплату 12 миллионов евро в год

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить сборную Бразилии, сообщает Marca.

По информации источника, Федерация футбола Бразилии (CBF) считает 51-летнего испанца идеальным кандидатом на замену уходящему после чемпионата мира 2022 года Тите.

Отмечается, что федерация уже связалась с братом и агентом тренера Пере Гвардиолой.

Гвардиоле предлагается контракт до чемпионата мира 2026 года включительно с зарплатой 12 миллионов евро в год после уплаты налогов.