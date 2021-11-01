Конте станет главным тренером «Тоттенхэма» и будет зарабатывать 15 миллионов евро в год
Новым главным тренером «Тоттенхэма» станет Антонио Конте, сообщают в Twitter итальянские журналисты Николо Скира и Фабрицио Романо.
Antonio #Conte will earn € 15M/year until 2023 with option for another season at #Tottenham. Scheduled the official announcement in the next hours. He will have the first training as #Spurs coach on tomorrow morning. #transfers #THFC https://t.co/42LSNQMkGw— Nicol? Schira (@NicoSchira) November 1, 2021
Оба источника указывают, что контракт будет рассчитан до 2023 года. По данным Скиры, специалист будет зарабатывать 15 миллионов евро в год. Официально о назначении должны объявить в ближайшие часы. Уже завтра тренер должен провести первую тренировку.
52-летний Антонио Конте четырежды выиграл чемпионат Италии в качестве тренера, а также выиграл с «Челси» чемпионат и Кубок Англии. Ранее с поста главного тренера «Тоттенхэма» был уволен Нуну Эшпириту Санту.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю