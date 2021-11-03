Тухель оценил игру «Челси» в матче с «Мальме»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о победе команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме» (1:0).

«Мы сделали то, что должны были. Нужна была победа, мы ее достигли. В первом тайме мы нанесли немало ударов по воротам, было много касаний на половине поля соперника. После перерыва нужно было повысить интенсивность, мы с этим справились. Обеспечив максимальное давление на ворота соперника, мы идеально использовали возможность для гола. Мы контролировали игру и старались не допускать опасных моментов в своей штрафной. Мы ни на секунду не теряли концентрации», — цитирует Тухеля пресс-служба «Челси».

«Челси» (9 очков) занимает второе место в группе H, «Мальме» (0 очков и 0 голов) — на последней строчке.