«Лидс» подал апелляцию на удаление игрока, который нанес травму Эллиотту

«Лидс» подал апелляцию на удаление полузащитника Паскаля Стрейка, который нанес травму полузащитнику «Ливерпуля» Харви Эллиотту в матче 4-го тура чемпионата Англии (0:3), сообщает Sky Sports.

«В игре произошло то, чего я не пожелаю никому и никогда. Харви, все мои мысли с тобой. Я опустошен, никогда не хотел, чтобы это произошло. Желаю тебе быстрого восстановления и надеюсь, что ты уже скоро вернешься на поле», — опубликовал Паскаль сообщение с извинениями.

18-летний хавбек «Ливерпуля», которому предстоит операция, заявил, что не держит обиды на соперника и считает, что он не заслужил красную карточку.