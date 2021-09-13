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Харви Эллиотт: «Стрейк не виноват. За такое не нужно было давать красную карточку»

19:38
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Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт прокомментировал эпизод в матче 4-го тура АПЛ с «Лидсом» (3:0), в котором получил травму.

«Стрейк не виноват. За такое не нужно было давать красную карточку, это просто несчастный случай, в футболе такое случается. Я буду сильнее — 100%. Спасибо за поддержку», — написал Эллиотт в Instagram.

Ранее защитник «Лидса» Паскаль Стрейк принес извинения 18-летнему игроку «Ливерпуля».

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Иван Шитик все материалы автора

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