Харви Эллиотт: «Стрейк не виноват. За такое не нужно было давать красную карточку»

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт прокомментировал эпизод в матче 4-го тура АПЛ с «Лидсом» (3:0), в котором получил травму.

«Стрейк не виноват. За такое не нужно было давать красную карточку, это просто несчастный случай, в футболе такое случается. Я буду сильнее — 100%. Спасибо за поддержку», — написал Эллиотт в Instagram.

Ранее защитник «Лидса» Паскаль Стрейк принес извинения 18-летнему игроку «Ливерпуля».