«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с Лингардом

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с полузащитником Джесси Лингардом, пишет журналист Николо Скира.

Ранее сообщалось, что Лингард может покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за нехватки игрового времени. Нынешний контракт игрока с клубом истекает в июне 2022 года.

Напомним, что Лингард является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне на его счету два матча в АПЛ, в которых он отметился одним забитым мячом.