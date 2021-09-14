«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с Лингардом
20:38
«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с полузащитником Джесси Лингардом, пишет журналист Николо Скира.
Ранее сообщалось, что Лингард может покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за нехватки игрового времени. Нынешний контракт игрока с клубом истекает в июне 2022 года.
Напомним, что Лингард является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне на его счету два матча в АПЛ, в которых он отметился одним забитым мячом.
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