Калверт-Льюин пропустит несколько следующих матчей «Эвертона»

Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин не сможет помочь своей команде в нескольких следующих матчах.

«Калверт-Льюин сломал палец на ноге. Ему приходилось превозмогать боль на тренировках. На днях он повредил еще и четырехглавую мышцу. Нам придется подождать две-три недели, если не больше», — цитирует главного тренера клуба Рафаэля Бенитеса BT Sport.

В нынешнем сезоне у Доминика Калверт-Льюина 3 забитых мяча в 3 матчах АПЛ.