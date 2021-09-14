Калверт-Льюин пропустит несколько следующих матчей «Эвертона»
18:38
Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин не сможет помочь своей команде в нескольких следующих матчах.
«Калверт-Льюин сломал палец на ноге. Ему приходилось превозмогать боль на тренировках. На днях он повредил еще и четырехглавую мышцу. Нам придется подождать две-три недели, если не больше», — цитирует главного тренера клуба Рафаэля Бенитеса BT Sport.
В нынешнем сезоне у Доминика Калверт-Льюина 3 забитых мяча в 3 матчах АПЛ.
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