«Лидс» одержал победу в матче с «Бернли»
«Лидс» победил «Бернли» (3:1) в матче 21-го тура чемпионата Англии.
В составе хозяев отличились Джек Харрисон, Стюарт Даллас и Дэниэл Джеймс. У гостей забил Максвел Корне.
«Лидс» набрал 19 очков и занимает 16-е место. У «Бернли» 11 очков и 18-я позиция.
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