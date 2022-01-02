«Брентфорд» дома обыграл «Астон Виллу»
«Брентфорд» победил «Астон Виллу» (2:1) в матче 21-го тура чемпионата Англии.
В составе хозяев отличились Йоан Висса и Мадс Роэрслев Расмуссен. У гостей забил Дэнни Ингс.
«Брентфорд» набрал 23 очка и занимает 12-е место. У «Астон Виллы» 22 очка и 13-я позиция.
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