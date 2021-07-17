Варан подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2026 года

Защитник «Реал» Рафаэль Варан сменит команду этим летом. 28-летний француз готов принять предложение о контракте с «Манчестер Юнайтед» до 2026 года, если «красные дьяволы» договорятся со «сливочными» в ближайшее время, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Варан намерен уважительно относиться к «Реалу» и не ставить клубу ультиматумы, чтобы достойно покинуть команду.

Варан выступает за «Реал» с лета 2011 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 41 матч за мадридский клуб, на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.