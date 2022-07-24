«Лестер» требует от «Ньюкасла» 50 миллионов фунтов за Барнса

«Ньюкасл» интересуется полузащитником «Лестера» Харви Барнсом, сообщает The Sun.

По данным источника, «лисы» согласны расстаться с 24-летним англичанином в случае, если получат предложение в размере 50 миллионов фунтов. «Ньюкасл» в данный момент готов заплатить лишь сумму вдвое меньше запрашиваемой.

В сезоне-2021/22 Барнс забил 11 голов и сделал 14 результативных передач в 47 матчах за «Лестер» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 28,8 миллиона фунтов.