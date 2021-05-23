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«Лестер» попал в Лигу Европы после поражения от «Тоттенхэма»

19:55
23 мая. Лестер. «Лестер» — «Тоттенхэм» — 2:3. Празднование гола Гарета Бэйла. Фото Reuters
23 мая. Лестер. «Лестер» — «Тоттенхэм» — 2:3. Празднование гола Гарета Бэйла. Фото Reuters
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«Лестер» на своем поле проиграл «Тоттенхэму» (2:4) в матче 38-го тура чемпионата Англии 23 мая.

В составе «шпор» гол забил Гарри Кейн и дважды отличился Гарет Бэйл, автогол на свой счет записал вратарь «Лестера» Каспер Шмайхель. У «лис» дубль оформил форвард Джейми Варди.

«Лестер» с 66 очками занял пятое место в турнирной таблице АПЛ, остался позади «Челси» (67) и сыграет в сезоне-2021/22 в Лиге Европы. «Тоттенхэм» — 62 балла и седьмая строчка выше «Арсенала» (61), «шпоры» попали в Лигу конференций.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

38-й тур

«Лестер» — «Тоттенхэм» — 2:4 (1:1)

Голы: Варди, 18 — с пенальти (1:0). Кейн, 41 (1:1). Варди, 52 — с пенальти (2:1). Шмайхель, 76 — в свои ворота (2:2). Бэйл, 86 (2:3). Бэйл, 90 (2:4).

«Лестер»: Шмайхель, Чаглар Сеюнджю, Кастань, Фофана (Менди, 21), Томас, Олбрайтон (Перес, 80), Тилеманс, Ндиди, Мэддисон (Рикарду Перейра, 62), Варди, Ихеаначо.

«Тоттенхэм»: Ллорис, Алдервейрелд, Доэрти, Санчес, Регилон, Хейбьерг, Уинкс, Алли (Бэйл, 68), Сон Хын Мин (Родон, 90), Кейн, Бергвайн (Лукас Моура, 68).

Предупреждения: Бергвайн, 58. Уинкс, 83.

Судья: Тэйлор.

23 мая. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

Лестер — Тоттенхэм

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Милан

ИТБ1 (1.5)

28%

1.75

1X

21%

1.50

П2

16%

2.70
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Реал 2
Вильярреал 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.60

П1

26%

1.49

ТМ 3.5

18%

1.68
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лестер 2
Тоттенхэм Хотспур 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.50

Ф1 (0)

20%

1.46

X2

15%

1.98

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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