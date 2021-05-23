«Лестер» попал в Лигу Европы после поражения от «Тоттенхэма»
«Лестер» на своем поле проиграл «Тоттенхэму» (2:4) в матче 38-го тура чемпионата Англии 23 мая.
В составе «шпор» гол забил Гарри Кейн и дважды отличился Гарет Бэйл, автогол на свой счет записал вратарь «Лестера» Каспер Шмайхель. У «лис» дубль оформил форвард Джейми Варди.
«Лестер» с 66 очками занял пятое место в турнирной таблице АПЛ, остался позади «Челси» (67) и сыграет в сезоне-2021/22 в Лиге Европы. «Тоттенхэм» — 62 балла и седьмая строчка выше «Арсенала» (61), «шпоры» попали в Лигу конференций.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
38-й тур
«Лестер» — «Тоттенхэм» — 2:4 (1:1)
Голы: Варди, 18 — с пенальти (1:0). Кейн, 41 (1:1). Варди, 52 — с пенальти (2:1). Шмайхель, 76 — в свои ворота (2:2). Бэйл, 86 (2:3). Бэйл, 90 (2:4).
«Лестер»: Шмайхель, Чаглар Сеюнджю, Кастань, Фофана (Менди, 21), Томас, Олбрайтон (Перес, 80), Тилеманс, Ндиди, Мэддисон (Рикарду Перейра, 62), Варди, Ихеаначо.
«Тоттенхэм»: Ллорис, Алдервейрелд, Доэрти, Санчес, Регилон, Хейбьерг, Уинкс, Алли (Бэйл, 68), Сон Хын Мин (Родон, 90), Кейн, Бергвайн (Лукас Моура, 68).
Предупреждения: Бергвайн, 58. Уинкс, 83.
Судья: Тэйлор.
23 мая. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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