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«Ливерпуль» выиграл у «Кристал Пэлас» и вышел в Лигу чемпионов

19:55
23 мая. Ливерпуль. «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» — 1:0. Юрген Клопп. Фото Reuters
23 мая. Ливерпуль. «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» — 1:0. Юрген Клопп. Фото Reuters
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«Ливерпуль» на своем поле одержал победу над «Кристал Пэлас» (2:0) в матче последнего, 38-го тура чемпионата Англии 23 мая.

Дублем в этой встрече отметился форвард хозяев Садио Мане (36-я и 74-я минуты).

Благодаря этой победе команда Юргена Клоппа с 69 очками заняла третье место в турнирной таблице АПЛ и гарантировала себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов в сезоне-2021/22.

«Кристал Пэлас» — 14-я строчка и 44 балла.

В параллельных играх «Челси» проиграл «Астон Вилле» (1:2), а «Лестер» уступил «Тоттенхэму» (2:4). «Синие» обошли «лис» в споре за четвертое место и путевку в ЛЧ.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

38-й тур

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» — 2:0 (1:0)

Голы: Мане, 36 (1:0). Мане, 74 (2:0).

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон (Окслейд-Чемберлен, 90), Александр-Арнолд, Филлипс, Р.Уильямс, Вайналдум (Милнер, 77), Тиагу Алькантара, Фабинью, Роберту Фирмину (Жота, 90), Салах, Мане.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Томкинс (Шлупп, 58), Уорд, Ридевалд, Митчелл, Маккарти (ван Анхолт, 87), Куяте (Келли, 89), Таунсенд, Айю, Заа.

Предупреждения: Айю, 71. Александр-Арнолд, 72. Ридевалд, 83. Милнер, 86.

Судья: Марринер.

23 мая. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

Ливерпуль — Кристал Пэлас

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Милан

ИТБ1 (1.5)

28%

1.75

1X

21%

1.50

П2

16%

2.70
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 2
Вильярреал 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.60

П1

26%

1.49

ТМ 3.5

18%

1.68
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лестер 2
Тоттенхэм Хотспур 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.50

Ф1 (0)

20%

1.46

X2

15%

1.98

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