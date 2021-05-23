«Ливерпуль» выиграл у «Кристал Пэлас» и вышел в Лигу чемпионов
«Ливерпуль» на своем поле одержал победу над «Кристал Пэлас» (2:0) в матче последнего, 38-го тура чемпионата Англии 23 мая.
Дублем в этой встрече отметился форвард хозяев Садио Мане (36-я и 74-я минуты).
Благодаря этой победе команда Юргена Клоппа с 69 очками заняла третье место в турнирной таблице АПЛ и гарантировала себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов в сезоне-2021/22.
«Кристал Пэлас» — 14-я строчка и 44 балла.
В параллельных играх «Челси» проиграл «Астон Вилле» (1:2), а «Лестер» уступил «Тоттенхэму» (2:4). «Синие» обошли «лис» в споре за четвертое место и путевку в ЛЧ.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
38-й тур
«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» — 2:0 (1:0)
Голы: Мане, 36 (1:0). Мане, 74 (2:0).
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон (Окслейд-Чемберлен, 90), Александр-Арнолд, Филлипс, Р.Уильямс, Вайналдум (Милнер, 77), Тиагу Алькантара, Фабинью, Роберту Фирмину (Жота, 90), Салах, Мане.
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Томкинс (Шлупп, 58), Уорд, Ридевалд, Митчелл, Маккарти (ван Анхолт, 87), Куяте (Келли, 89), Таунсенд, Айю, Заа.
Предупреждения: Айю, 71. Александр-Арнолд, 72. Ридевалд, 83. Милнер, 86.
Судья: Марринер.
23 мая. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».
Методология
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