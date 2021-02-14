Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган назвал своего любимого игрока.

«Лионель Месси — мой любимый игрок всех времен. На его игру приятно смотреть. Хорошо, что он до сих пор играет, можно следить за ним. Есть немного игроков, которых я застал, например, Зинедин Зидан и Роналдиньо, их игра тоже была приятна глазу. Но если я должен выбрать кого-то одного, то это будет Лионель Месси», — цитирует SKY HD Oficial Гюндоган.

Сообщалось, что летом 2021 года 33-летний аргентинец может перейти в «Манчестер Сити». В этом сезоне Месси провел 20 матчей в ла лиге, забив 15 голов и сделал 3 результативные передачи.