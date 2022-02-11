«Лестер» готов продать Тилеманса за 35 миллионов фунтов стерлингов

«Лестер» готов летом продать полузащитника Юри Тилеманса. «Лисы» отпустят 24-летнего футболиста в другой клуб за 35 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Het Nieuwsblad.

Чтобы не потерять Тилеманса через год безо всякой компенсации, «Лестер» вынужден установить более адекватную цену за Юри, нежели 60 миллионов фунтов, которые «лисы» просили за свою звезду прошлым летом.

Тилеманс выступает за «Лестер» с июля 2019 года. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 бельгиец провел 26 матчей за «лис», на его счету 5 голов и 3 результативные передачи.