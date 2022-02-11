«Арсенал» договорился о трансфере американского вратаря. Он будет выступать за команду со следующего сезона

Голкипер «Нью-Инглэнд Революшн» Мэтт Тернер перейдет в «Арсенал». Стороны согласовали условия сделки, сообщает сайт клуба МЛС.

Тернер будет выступать за лондонский клуб со следующего сезона.

Foxborough, Massachusetts ?? London, England.



The #NERevs have agreed to a Summer transfer of @headdturnerr to join @Arsenal in June of 2022. — New England Revolution (@NERevolution) February 11, 2022

Ранее сообщалось, что за трансфер 27-летнего голкипера лондонский клуб заплатит около 7 миллионов евро, также предусмотрены бонусы в размере 3 миллиона евро.

Американец в прошлом сезоне провел 29 матчей за «Нью Инглэнд». Он пропустил 37 мячей и 5 раз отыграл на ноль.