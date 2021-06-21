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«Лестер» готов подписать лучшего бомбардира чемпионата Австрии

08:31
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«Лестер» договорился с «Зальцбургом» о подписании форварда Патсона Даки, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «лисы» предложили футболисту пятилетний контракт. В игроке также заинтересованы «Ливерпуль», «Челси» и «Лейпциг».

В прошлом сезоне 22-летний замбийский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

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