«Лестер» готов подписать лучшего бомбардира чемпионата Австрии

«Лестер» договорился с «Зальцбургом» о подписании форварда Патсона Даки, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «лисы» предложили футболисту пятилетний контракт. В игроке также заинтересованы «Ливерпуль», «Челси» и «Лейпциг».

В прошлом сезоне 22-летний замбийский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.