«Манчестер Юнайтед» готов сделать Погба самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ

«Манчестер Юнайтед» готов сделать полузащитника Поля Погба самым высокооплачиваемым футболистом в английской Премьер-лиге, сообщает The Sun.

По информации источника, «красные дьяволы» намерены предложить 28-летнему французу соглашение сроком на 5 лет с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю. В случае подписания соглашения футболист может заработать 104 миллиона фунтов за 5 лет. Сообщается, что «МЮ» обсудит новое соглашение с игроком после чемпионата Европы.

В сезоне-2020/21 Погба провел 42 матча за «Манчестер Юнайтед», на его счету 6 голов и 9 результативных передач. Нынешний контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2022 года. 19 июня сообщалось, что агент француза, Мино Райола начал предварительные переговоры по поводу возможного перехода игрока в «ПСЖ».