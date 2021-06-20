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«Манчестер Сити» может побить трансферный рекорд АПЛ ради покупки Грилиша

18:40
Джек Грилиш. Фото Reuters
Джек Грилиш. Фото Reuters
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Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш может сменить команду. На игрока претендует «Манчестер Сити», и ради его приобретения «горожане» могут побить трансферный рекорд АПЛ, сообщает The Telegraph.

В настоящий момент наибольшая сумма, когда-либо уплаченная английским клубом, составляет 89 миллионов фунтов стерлингов — «Манчестер Юнайтед» за хавбека Поля Погба.

В минувшем сезоне 25-летний Грилиш провел 26 матчей в АПЛ и забил 6 голов.

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Иван Шитик все материалы автора
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