«Манчестер Сити» может побить трансферный рекорд АПЛ ради покупки Грилиша
18:40
Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш может сменить команду. На игрока претендует «Манчестер Сити», и ради его приобретения «горожане» могут побить трансферный рекорд АПЛ, сообщает The Telegraph.
В настоящий момент наибольшая сумма, когда-либо уплаченная английским клубом, составляет 89 миллионов фунтов стерлингов — «Манчестер Юнайтед» за хавбека Поля Погба.
В минувшем сезоне 25-летний Грилиш провел 26 матчей в АПЛ и забил 6 голов.
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