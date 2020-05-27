Лескотт считает, что де Брейне может уйти из «Манчестер Сити», если команде запретят играть в Лиге чемпионов

Бывший защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт считает, что полузащитник Кевин де Брейне вправе рассмотреть вопрос об уходе из команды, если двухлетний запрет на участие клуба в Лиге чемпионов останется в силе.

— Трудно сказать, останется ли Кевин, только он знает ответ, — цитирует Manchester Evening News Лескотта. — Но я понимаю его. Когда я был в «Эвертоне» у меня возникали подобные мысли. Клуб был добр ко мне, мне там понравилось, но потом я подумал насколько реалистично «ирискам» бороться за трофеи, поэтому выбрал «Сити». Это было решение, которое я принял.

Я уверен, что это у Кевина де Брейне будет свое решение. Если он решит уйти, то подумает, кто является командой способной выиграть Лигу чемпионов, пока там не играет «Ман Сити». Надеюсь, его ухода не произойдет. Надеюсь, что ни одна из этих вещей не случится. Очевидно, что клуб попытается отстоять свою точку зрения и оспорить запрет.