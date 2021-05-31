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Леонардо: «Рад видеть, как тренер, работавший в «ПСЖ», побеждает в Лиге чемпионов»

10:02
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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о победе «Челси» в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0). Лондонский клуб возглавляет экс-тренер парижан Томас Тухель.

«В футболе может происходить все, что угодно. Рад видеть, как тренер, работавший в «ПСЖ», побеждает в Лиге чемпионов», — цитирует Леонардо RMC Sport.

Напомним, Тухель стал главным тренером «Челси» в январе 2021 года, подписав контракт на 18 месяцев. 29 мая «синие» обыграли «Ман Сити» в финале ЛЧ и выиграли трофей во второй раз в истории клуба.

Дополнительная информация:

https://rmcsport.bfmtv.com/

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