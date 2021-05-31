Аркадиуш Милик может заменить Кейна в «Тоттенхэме»
10:20
«Тоттенхэм» определился с заменой Гарри Кейну, который летом хочет покинуть лондонскую команду, сообщает Tuttosport.
По данным источника, «шпоры» намерены приобрести нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика, который играет в клубе с 2016 года. 25 мая футболист попрощался с итальянской командой.
В минувшем сезоне 27-летний поляк провел 16 матчей за «Марсель», в которых забил 10 голов и сделал результативную передачу.
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