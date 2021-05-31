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Аркадиуш Милик может заменить Кейна в «Тоттенхэме»

10:20
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«Тоттенхэм» определился с заменой Гарри Кейну, который летом хочет покинуть лондонскую команду, сообщает Tuttosport.

По данным источника, «шпоры» намерены приобрести нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика, который играет в клубе с 2016 года. 25 мая футболист попрощался с итальянской командой.

В минувшем сезоне 27-летний поляк провел 16 матчей за «Марсель», в которых забил 10 голов и сделал результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.tuttosport.com/

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