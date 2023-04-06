Лэмпард назвал Маунта фантастическим игроком

Новый главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард на пресс-конференции, посвященной его назначению, высказался о полузащитнике «синих» Мэйсоне Маунте.

«Я всегда считал Мэйсона Маунта фантастическим игроком. Я знаю, на что он способен и хочу увидеть его игру на поле. Он отличный игрок для «Челси», — приводит слова Лэмпарда журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел за лондонцев 32 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Его контракт с командой истекает летом следующего года.

Ранее «Челси» объявил о подписании контракта с Лэмпардом до конца текущего сезона. 2 апреля «синие» уволили Грэма Поттера, который возглавлял команду с сентября.