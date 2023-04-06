Гюндоган высказался о работе с Тухелем

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о тренере «Баварии» Томасе Тухеле.

Хавбек работал под руководством немецкого специалиста в дортмундской «Боруссии».

«Тренировки под руководством Тухеля были чрезвычайно качественными и интенсивными. Он любит детали, например, он может сделать нарезку из множества эпизодов, чтобы показать вам именно то, что он хочет от вас увидеть. Так же он делает с хорошими моментами. Это помогло мне сделать очень большие шаги вперед, хотя это был всего лишь один сезон. Тухель — тот, кто открыто высказывает свое мнение. Для меня это говорит в его пользу, а не против него», — приводит слова Гюндогана Sport Bild.

24 марта «Бавария» объявила об увольнении Юлиана Нагельсманна и о назначении Тухеля новым главным тренером клуба.