Лэмпард хочет пригласить Эшли Коула в тренерский штаб «Эвертона»

Лэмпард может пригласить Эшли Коула в тренерский штаб «Эвертона»

Новый главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард планирует позвать в свой тренерский штаб бывшего одноклубника Эшли Коула, сообщает издание Sky Sports.

Мерсисайдцы ведут переговоры с 41-летним специалистом. В скором времени стороны примут решение.

На данный момент Коул работает в академии «Челси» и является ассистентом Ли Карсли в молодежной сборной Англии.

Коул и Лэмпард вместе играли в составе «Челси» с 2006 по 2014 год. Они выиграли с лондонским клубом Лигу чемпионов, Лигу Европы, чемпионат Англии и другие трофеи.