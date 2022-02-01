Лэмпард хочет пригласить Эшли Коула в тренерский штаб «Эвертона»
Лэмпард может пригласить Эшли Коула в тренерский штаб «Эвертона»
Новый главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард планирует позвать в свой тренерский штаб бывшего одноклубника Эшли Коула, сообщает издание Sky Sports.
Мерсисайдцы ведут переговоры с 41-летним специалистом. В скором времени стороны примут решение.
На данный момент Коул работает в академии «Челси» и является ассистентом Ли Карсли в молодежной сборной Англии.
Коул и Лэмпард вместе играли в составе «Челси» с 2006 по 2014 год. Они выиграли с лондонским клубом Лигу чемпионов, Лигу Европы, чемпионат Англии и другие трофеи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|23
|18
|3
|2
|55-14
|57
|
2
|Ливерпуль
|22
|14
|6
|2
|58-19
|48
|
3
|Челси
|24
|13
|8
|3
|48-18
|47
|
4
|МЮ
|22
|11
|5
|6
|36-30
|38
|
5
|Вест Хэм
|23
|11
|4
|8
|41-31
|37
|
6
|Арсенал
|21
|11
|3
|7
|33-25
|36
|
7
|Тоттенхэм
|20
|11
|3
|6
|26-24
|36
|
8
|Вулверхэмптон
|21
|10
|4
|7
|19-16
|34
|
9
|Брайтон
|22
|6
|12
|4
|23-23
|30
|
10
|Астон Вилла
|21
|8
|2
|11
|28-32
|26
|
11
|Лестер
|20
|7
|5
|8
|34-37
|26
|
12
|Саутгемптон
|22
|5
|10
|7
|26-34
|25
|
13
|Кр. Пэлас
|22
|5
|9
|8
|31-34
|24
|
14
|Брентфорд
|23
|6
|5
|12
|26-38
|23
|
15
|Лидс
|21
|5
|7
|9
|24-40
|22
|
16
|Эвертон
|20
|5
|4
|11
|24-35
|19
|
17
|Норвич
|22
|4
|4
|14
|13-45
|16
|
18
|Ньюкасл
|21
|2
|9
|10
|21-43
|15
|
19
|Уотфорд
|20
|4
|2
|14
|23-40
|14
|
20
|Бернли
|18
|1
|9
|8
|16-27
|12
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.12
|22:45
|
Норвич – Астон Вилла
|0 : 2
|14.12
|23:00
|
Ман. Сити – Лидс
|7 : 0
|15.12
|22:30
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|0 : 1
|15.12
|22:30
|
Кр. Пэлас – Саутгемптон
|2 : 2
|15.12
|23:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|2 : 0
|16.12
|22:45
|
Челси – Эвертон
|1 : 1
|16.12
|23:00
|
Ливерпуль – Ньюкасл
|3 : 1
|19.01
|22:30
|
Лестер – Тоттенхэм
|2 : 3
|19.01
|23:00
|
Брентфорд – МЮ
|1 : 3
|5.02
|21:00
|
Бернли – Уотфорд
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|19
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
|4
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