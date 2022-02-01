Деле Алли прокомментировал свой переход из «Тоттенхэма» в «Эвертон»

Полузащитник Деле Алли высказался по поводу своего перехода из «Тоттенхэма» в «Эвертон».

«Очень рад, устал немного после долгого дня, но в итоге все хорошо. У нас с Лэмпардом было несколько хороших разговоров, он игрок, которым я всегда восхищался. Я рад, что буду работать с ним, это очень интересно, я уверен, что мы можем добиться отличных результатов вместе. Я хочу быть счастлив, играя в футбол. Поработать с Лэмпардом и отличными игроками, которые есть у «Эвертона», — отличная возможность для меня. Буду рад показать болельщикам, на что я способен», — рассказал Алли в интервью Sky Sports.

Соглашение с 25-летним англичанином рассчитано до лета 2024 года. «Ириски» могут заплатить за игрока до 48 млн евро в зависимости от выступления игрока. Также «Тоттенхэм» получит 12 млн евро, если Алли проведет 20 матчей.