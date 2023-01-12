В «МЮ» хотят, чтобы Вегхорст сыграл в матче против «Сити» 14 января

В «Манчестер Юнайтед» намерены оформить потенциального новичка Ваута Вегхорста до матча против «Манчестер Сити», сообщает Manchester Evening News.

«Манкунианцы» собираются оформить сделку сегодня, когда 30-летний голландец пройдет медосмотр.

Матч 20-го тура АПЛ между «Сити» и «МЮ» состоится 14 января. Начало — в 15.30 мск.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заплатит 3 миллиона «Бешикташу», затем подпишет 30-летнего форварда на правах аренды из «Бернли».

Вегхорст забил 7 голов в 15 матчах чемпионата Турции за «Бешикташ» в нынешнем сезоне. На чемпионате мира в Катаре форвард отметился дублем в ворота сборной Аргентины в четвертьфинале.