«Легенда». «Ливерпуль» поздравил Джеррарда с 40-летием

«Ливерпуль» поздравил бывшего полузащитника и капитана команды Стивена Джеррарда с 40-летием.

Клубный Twitter опубликовал фотографию легендарного футболиста с кубком Лиги чемпионов в руках.

— Легенда! Отличного дня рождения, Стиви, — гласит подпись под фотографией.

Джеррард — воспитанник «Ливерпуля», он выступал за мерсисайдцев с 1998 по 2015 год. На счету англичанина 710 матчей за «красных» (3-й показатель в истории клуба), в которых он забил 186 мячей и отдал 129 результативных передач. Вместе с «Ливерпулем» он трижды выигрывал Кубок английской лиги (2000/01, 2002/03, 2011/12), по два раза выигрывал в Кубок Англии (2000/01, 2005/06), Суперкубок Англии (2001, 2006) и Суперкубок УЕФА (2001, 2005), по одному разу завоевывал Кубок УЕФА (2000/01) и Лигу чемпионов (2004/05).

В сезоне-2015/16 Джеррард выступал за «ЛА Гэлакси», после чего завершил карьеру игрока и начал работу тренером в академии «Ливерпуля». Сейчас англичанин возглавляет шотландский «Рейнджерс», час англичанин возглавляет шотландский «Рейнджерс».