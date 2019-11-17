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Курьезный пенальти в Англии: голкипер пробил выше ворот и сбил прожектор

10:13

В матче Южной футбольной лиги Англии (шестой по рангу английский дивизион) «Нанитон Таун» обыграл «Стрэтфорд Таун» — 2:0. Во время этой игры произошел курьезный эпизод.

После того, как при счете 0:0 хозяева заработали пенальти, его решил исполнить вратарь Тони Бридин. Забить ему не удалось — мяч полетел выше ворот. Более того, он своим ударом сбил прожектор на стадион. Видео было опубликовано в социальных сетях.

Незабитый пенальти не помешал «Нанинтону» одержать победу. По сообщениям в СМИ, после падения прожектора никто не пострадал.

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