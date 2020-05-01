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Кулибали может продолжить карьеру в «Ливерпуле»

12:39
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«Ливерпуль» может купить защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Tuttomercato.

По информации источника, мерсисайдцы рассчитывают, что вместе с Виргилом ван Дейком Кулибали создаст мощную пару центральных защитников. Сообщается, что в связи с этим трансфером «Ливерпуль» может покинуть Жоэль Матип.

В сезоне-2019/20 Кулибали провел за «Наполи» 21 матч и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 56 миллионов евро. Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис готов отпустить 28-летнего сенегальца не менее чем за 100 миллионов евро.

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