Кулибали может продолжить карьеру в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» может купить защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Tuttomercato.

По информации источника, мерсисайдцы рассчитывают, что вместе с Виргилом ван Дейком Кулибали создаст мощную пару центральных защитников. Сообщается, что в связи с этим трансфером «Ливерпуль» может покинуть Жоэль Матип.

В сезоне-2019/20 Кулибали провел за «Наполи» 21 матч и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 56 миллионов евро. Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис готов отпустить 28-летнего сенегальца не менее чем за 100 миллионов евро.