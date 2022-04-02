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Сегодня, 18:15

Кристиан Эриксен забил в матче с «Челси». Это его первый гол за «Брентфорд»

Кристиан Эриксен забил первый гол за «Брентфорд»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен забил первый гол за клуб.

На 54-й минуте матча 31-го тура против «Челси» датчанин вывел свою команду вперед — 2:1.

Эриксен перешел в «Брентфорд» на правах свободного агента в конце января. 30-летний футболист проводит четвертый матч за команду.

Напомним, во встрече чемпионата Европы-2020 с Финляндией (0:1) Кристиан Эриксен перенкс остановку сердца. Врачи сумели спасти ему жизнь, позже Эриксену был установлен кардиовертер-дефибриллятор.

Англия. Премьер-лига. 31-й тур
02 апр, 17:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Брентфорд

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Кристиан Эриксен
Футбол
ФК Брентфорд
ФК Челси
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
2
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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38 тур
2.04 14:30
Ливерпуль – Уотфорд
 2 : 0
2.04 17:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
2.04 17:00
Брайтон – Норвич
 - : -
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
 - : -
2.04 17:00
Челси – Брентфорд
 - : -
2.04 19:30
МЮ – Лестер
 - : -
3.04 16:00
Вест Хэм – Эвертон
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3.04 18:30
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Ливерпуль

 20
Диогу Жота

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Ливерпуль

 14
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Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

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Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
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Эзри Конса

Астон Вилла

 23 1 3
Поль Погба

Поль Погба

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Арсенал

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