Кристиан Эриксен забил в матче с «Челси». Это его первый гол за «Брентфорд»

Кристиан Эриксен забил первый гол за «Брентфорд»

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен забил первый гол за клуб.

На 54-й минуте матча 31-го тура против «Челси» датчанин вывел свою команду вперед — 2:1.

Эриксен перешел в «Брентфорд» на правах свободного агента в конце января. 30-летний футболист проводит четвертый матч за команду.

Напомним, во встрече чемпионата Европы-2020 с Финляндией (0:1) Кристиан Эриксен перенкс остановку сердца. Врачи сумели спасти ему жизнь, позже Эриксену был установлен кардиовертер-дефибриллятор.