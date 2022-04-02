Клопп: «Не думаю, что я видел классные матчи сразу после перерыва на игры сборных»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча тура чемпионата Англии против «Уотфорда».

«Команда проявила себя в нужный момент. Не все получалось на поле, но в ответственные моменты футболисты проявили свои лучшие качества.

Могли бы действовать лучше. Но после паузы в две недели потеряли прежний ритм. Хотя все команды оказались в одинаковой ситуации.

Не думаю, что я еще видел классные матчи сразу после перерыва на матчи сборных», — цитирует Клоппа BBC.

«Ливерпуль» набрал 72 очка и возглавил турнирную таблицу АПЛ. Идущий следом «Манчестер Сити» имеет 70 баллов в активе и одну игру в запасе.