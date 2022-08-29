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Сегодня, 22:24

ПСВ отклонил предложение «Саутгемптона» о покупке Гакпо

Иван Шитик
Корреспондент
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ПСВ отклонил предложение «Саутгемптона» о покупке нападающего Коди Гакпо. «Святые» предлагали за игрока 25 миллионов евро, утверждает The Telegraph.

Ранее сообщалось, что 23-летний голландец будет готов перейти в «Манчстер Юнайтед», когда английский клуб сделает официальное предложение по игроку. При этом ПСВ хочет получить за форварда 45 миллионов евро.

В минувшем сезоне Гакпо провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 15 результативных передач.

В восьми матчах нынешнего сезона Коди забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Контракт нападающего с ПСВ истекает в 2026 году.

ФК ПСВ
ФК Саутгемптон
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 МЮ 4 2 0 2 4-7 6
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 - : -
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 - : -
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Тоттенхэм Хотспур

 4
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Арсенал

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