ПСВ отклонил предложение «Саутгемптона» о покупке Гакпо

ПСВ отклонил предложение «Саутгемптона» о покупке нападающего Коди Гакпо. «Святые» предлагали за игрока 25 миллионов евро, утверждает The Telegraph.

Ранее сообщалось, что 23-летний голландец будет готов перейти в «Манчстер Юнайтед», когда английский клуб сделает официальное предложение по игроку. При этом ПСВ хочет получить за форварда 45 миллионов евро.

В минувшем сезоне Гакпо провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 15 результативных передач.

В восьми матчах нынешнего сезона Коди забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Контракт нападающего с ПСВ истекает в 2026 году.