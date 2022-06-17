Роналду поздравил сына с днем рождения: «Удачи, щенок! Еще поиграем вместе?!»

17 июня исполнилось 12 лет сыну знаменитого нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду — Криштиану Роналду-младшему.

«С днем рождения, мой сын! Как проходит время!!! Еще поиграем вместе?

Самое главное — продолжать оставаться в душе мальчиком с большим сердцем! Удачи, щенок! Папа очень любит тебя», — написал Роналду в Twitter.

10 февраля Криштиану Роналду-младший стал игроком «Манчестер Юнайтед». Он начал свои тренировки в клубной академии еще осенью 2021-го, а позже подписал полноценный контракт с клубом.