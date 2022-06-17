«Ливерпуль» претендует на 18-летнего полузащитника дортмундской «Боруссии»

Полузащитник «Боруссии» из Дортмунда Джуд Беллингем находистя в сфере интересов «Ливерпуля», сообщает Liverpool Echo.

Мерсисайдцы не хотели покупать его раньше лета 2023 года, однако теперь намерены оформить трансфер уже этим летом.

Недавно появилась информация, что на игрока также претендует «Манчестер Юнайтед».

Контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до 2025 года. 18-летний Беллингем является воспитанником «Бирмингема». Он перешел в немецкую команду в 2020 году.

В минувшем сезоне-2021/2022 хавбек принял участие в 44 матчах, в которых забил шесть голов и отдал 14 результативных передач.