Криштиану Роналду хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть состав туринского клуба предстоящим летом, сообщает Cadena SER.

36-летний португалец еще до конца сезона сказал своим близким, что если «старая синьора» не сможет пробиться в Лигу чемпионов, то он покинет команду.

«Ювентус» смог финишировать на четвертом месте, что дало команде путевку в Лигу чемпионов. Однако руководство клуба отправило в отставку Андреа Пирло и представило Массимилиано Аллегри в качестве нового тренера «старой синьоры», который как отмечается, не рассчитывает на португальского форварда.

Сам футболист также не против сменить клуб и его приоритетным вариантом является возвращение в «Манчестер Юнайтед». Помимо «красных дьяволов» рассматривается вариант с «Реалом».

Единственным препятствием для клубов является высокая зарплата Роналду, которая составляет около 30 миллионов евро за сезон.