Главный тренер «Брентфорда» — о выходе в АПЛ: «Сейчас я хочу напиться»
21:48
Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк поделился эмоциями от исторического успеха подопечных. «Пчелы» в стыковом матче за место в английской премьер-лиге обыграли «Суонси» — 2:0.
«Сейчас я совершенно опустошен. Не знаю, как это описать. Это был долгий путь, состоящий из взлетов и падений. Этот состав невероятен. Каждый футболист сыграл свою большую роль.
Прямо сейчас я хочу напиться, а думать о премьер-лиге буду лишь завтра!» - цитирует Франка Sky Sports.
Эта победа вывела «Брентфорд» в элитный дивизион чемпионата Англии впервые за последние 74 года.
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