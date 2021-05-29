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Главный тренер «Брентфорда» — о выходе в АПЛ: «Сейчас я хочу напиться»

21:48
«Брентфорд» празднует выход в АПЛ. Фото ФК «Брентфорд».
«Брентфорд» празднует выход в АПЛ. Фото ФК «Брентфорд».
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Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк поделился эмоциями от исторического успеха подопечных. «Пчелы» в стыковом матче за место в английской премьер-лиге обыграли «Суонси» — 2:0.

«Сейчас я совершенно опустошен. Не знаю, как это описать. Это был долгий путь, состоящий из взлетов и падений. Этот состав невероятен. Каждый футболист сыграл свою большую роль.

Прямо сейчас я хочу напиться, а думать о премьер-лиге буду лишь завтра!» - цитирует Франка Sky Sports.

Эта победа вывела «Брентфорд» в элитный дивизион чемпионата Англии впервые за последние 74 года.

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