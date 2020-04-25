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Красиво забить в свои ворота — искусство. Видеопособие от футболиста «Манчестер Сити»

23:11
Джейми Поллок. Фото Planetfootball
Джейми Поллок. Фото Planetfootball

22 года назад полузащитник «Манчестер Сити» Джейми Поллок отметился одним из самых курьезных голов в истории английской премьер-лиги. Во время матча с «КПР» хавбек сперва принял мяч, словно продолжая атаку соперника, а затем головой направил его в сетку ворот.

Игра завершилась со счетом 2:2 и де-факто принесла «Ман Сити» вылет из премьер-лиги.

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