Болельщики смогут посещать матчи АПЛ без ковид-пропусков

В АПЛ болельщики смогут посещать матчи без ковид-пропусков

В связи с решением правительства Великобритании смягчить ограничения, связанные с коронавирусом, ковид-пропуск больше не будет обязательным условием входа на матч АПЛ, сообщает официальный сайт премьер-лиги.

При этом лига призывает болельщиков продолжать носить маски в местах массового скопления людей и продолжать следовать другим рекомендациям медиков.

Новые протоколы для болельщиков будут действовать, начиная с перенесенного матча 17-го тура АПЛ «Бернли» — «Уотфорд», который состоится 5 февраля.