«Бернли» интересуется форвардом «Вольфсбурга» Вегхорстом

«Бернли» интересуется нападающим «Вольфсбурга» Вутом Вегхорстом, сообщает Daily Mail.

По информации источника, английский клуб видит в 29-летнем нидерландце замену Крису Вуду, который ушел в «Ньюкасл».

В сезоне-2021/22 Вегхорст провел 24 матча за «Вольфсбург», на его счету 7 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.