«Красавец, два метра ростом. Так смущалась». Джорджина рассказала о знакомстве с Роналду

Джорджина Родригес, девушка форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, рассказала о своем знакомстве с португальским футболистом. Тогда она работала в бутике Gucci, а нападающий играл за «Реал».

«С Криштиану я познакомилась летом, в четверг. Я шла на работу по улице Картахена, потом Ортега-и-Гассет. Пришла в магазин Gucci, как всегда. В тот день я работала до 17.00. И меня попросила коллега задержаться на полчаса. После работы, выходя из магазина, я увидела настоящего красавца, почти два метра ростом. Он был с ребенком и друзьями. Джуниор остановился передо мной и поздоровался. Его начали подкалывать, что пацан поздоровался с девушкой, симпатичной. Возникло странное ощущение в животе. Я подумала: «Да что со мной такое?» Я глаз на него поднять не могла. Так смущалась», — сказала Джорджина в документальном фильме на Netflix.

Джорджина и Роналду вместе с 2016 года. В конце 2019-го СМИ сообщали, что пара тайно поженилась. В октябре 2021 года стало известно, что Родригес беременна двойней.

В текущем сезоне 36-летний Роналду провел 23 матча за «МЮ», забил 14 голов и сделал три результативные передачи.