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Сегодня, 13:14

«Красавец, два метра ростом. Так смущалась». Джорджина рассказала о знакомстве с Роналду

Джорджина Родригес рассказала, как познакомилась с Криштиану Роналду
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду.
Фото Instagram

Джорджина Родригес, девушка форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, рассказала о своем знакомстве с португальским футболистом. Тогда она работала в бутике Gucci, а нападающий играл за «Реал».

«С Криштиану я познакомилась летом, в четверг. Я шла на работу по улице Картахена, потом Ортега-и-Гассет. Пришла в магазин Gucci, как всегда. В тот день я работала до 17.00. И меня попросила коллега задержаться на полчаса. После работы, выходя из магазина, я увидела настоящего красавца, почти два метра ростом. Он был с ребенком и друзьями. Джуниор остановился передо мной и поздоровался. Его начали подкалывать, что пацан поздоровался с девушкой, симпатичной. Возникло странное ощущение в животе. Я подумала: «Да что со мной такое?» Я глаз на него поднять не могла. Так смущалась», — сказала Джорджина в документальном фильме на Netflix.

Джорджина и Роналду вместе с 2016 года. В конце 2019-го СМИ сообщали, что пара тайно поженилась. В октябре 2021 года стало известно, что Родригес беременна двойней.

В текущем сезоне 36-летний Роналду провел 23 матча за «МЮ», забил 14 голов и сделал три результативные передачи.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Джорджина Родригес
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
19
 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
20
 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
Результаты / календарь
1 тур
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32 тур
33 тур
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.12 22:45
Норвич – Астон Вилла
 0 : 2
14.12 23:00
Ман. Сити – Лидс
 7 : 0
15.12 22:30
Брайтон – Вулверхэмптон
 0 : 1
15.12 22:30
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 2
15.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
16.12 22:45
Челси – Эвертон
 1 : 1
16.12 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 3 : 1
19.01 22:30
Лестер – Тоттенхэм
 2 : 3
19.01 23:00
Брентфорд – МЮ
 1 : 3
5.02 21:00
Бернли – Уотфорд
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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