Ковачич назвал тренерский стиль Сарри монотонным

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич рассказал о работе с Маурицио Сарри и Фрэнком Лэмпардом. 25-летний хорват назвал разницу между специалистамит.

— Наверное, главное отличие Лэмпарда от Сарри заключается в том, что тренировки перестали быть монотонными, — приводит Goal слова Ковачича. — Сейчас они действительно сложные и очень отличаются от предыдущего сезона. Раньше мы делали упор в основном только на тактическую подготовку. Сейчас я гораздо больше владею мячом, и у меня есть свобода перемещений. Я думаю, именно поэтому в этом сезоне я выступаю намного лучше.

В прошлом году я был прикреплен к определенной области на поле, и это стало предсказуемо для моих оппонентов, что не упрощало мне задачу. Лэмпард же дает нам больше свободы. И это хорошая тактика, потому что она менее предсказуема.

Лэмпард стал главным тренером «Челси» 4 июля 2019 года . Его контракт рассчитан на три года. На данный момент синие находятся на четвертой строчке АПЛ, набрав 41 очко в 25 матчах.

Сарри тренировал «Челси» с 2018 года. Под его руководством команда выиграла Лигу Европы в сезоне-2018/19 и заняла третье место в турнирной таблице АПЛ.