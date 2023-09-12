Палмер назвал главную причину своего перехода из «Манчестер Сити» в «Челси»

Полузащитник Коул Палмер объяснил, почему в летнее трансферное окно перешел из «Манчестер Сити» в «Челси».

«Я не говорю, что уклонялся от конкуренции за место в «Сити», потому что я никогда этого не делал. Я был в первой команде в течение нескольких лет и хотел иметь больше возможностей играть. Уйти в другой клуб было тяжелым решением. Когда я покидал тренировочную площадку 31 августа, я уже знал, что на следующий день отправлюсь в Лондон. Я сидел в машине и собирался уезжать. Я просто подумал: «Ты здесь уже 15 лет», — приводит слова Палмера Daily Mail.

Также 21-летний футболист заявил, что ему понравился проект «Челси».

«Челси» объяснил мне суть проекта, он мне понравился. Я чувствую, что могу оказать влияние. В ближайшее время я получу более полное представление об этом», — сказал Палмер.

Полузащитник подписал контракт с «Челси» до лета 2030 года. По данным Transfermarkt, стоимость перехода составила 47 миллионов евро. Палмер уже сыграл за синих 1 матч в АПЛ.