Постекоглу — о том, что Месси назвал Ромеро лучшим защитником мира: «Не стану с ним спорить»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу отреагировал на слова нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, который назвал своего партнера по национальной команде Кристиана Ромеро лучшим защитником мира.

«Не стану спорить с Месси. Вот что я вам скажу: я бы не хотел играть против него [Ромеро]. Большинству игроков не нравится тренироваться против него. Он настоящий соперник, и мне это в нем нравится. Будь то тренировка или игра, с Ромеро вы что видите, то и получаете», — приводит Goal слова Постекоглу.

В 2022 году «Тоттенхэм» выкупил Ромеро у «Аталанты» и подписал с игроком контракт до 2027 года. Всего за «шпоры» 25-летний защитник провел 68 матчей, в которых отметился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей. За сборную Аргентины он принял участие в 23 играх и забил 2 гола.