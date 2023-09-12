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Постекоглу — о том, что Месси назвал Ромеро лучшим защитником мира: «Не стану с ним спорить»

Алина Савинова
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Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу отреагировал на слова нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, который назвал своего партнера по национальной команде Кристиана Ромеро лучшим защитником мира.

«Не стану спорить с Месси. Вот что я вам скажу: я бы не хотел играть против него [Ромеро]. Большинству игроков не нравится тренироваться против него. Он настоящий соперник, и мне это в нем нравится. Будь то тренировка или игра, с Ромеро вы что видите, то и получаете», — приводит Goal слова Постекоглу.

В 2022 году «Тоттенхэм» выкупил Ромеро у «Аталанты» и подписал с игроком контракт до 2027 года. Всего за «шпоры» 25-летний защитник провел 68 матчей, в которых отметился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей. За сборную Аргентины он принял участие в 23 играх и забил 2 гола.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/argue-lionel-messi-spurs-ange-postecoglou-responds-argentina-bold-cristian-romero-claim/blt5357d370e02c4127#cs47dddf144c8e5306
Лионель Месси
Футбол
Анге Постекоглу
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Палмер назвал главную причину своего перехода из «Манчестер Сити» в «Челси»
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
10
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
11
 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
12
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
13
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
15
 Вулверхэмптон 4 1 0 3 4-8 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
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16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 - : -
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
16.09 19:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 - : -
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