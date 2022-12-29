Конте попросил руководство «Тоттенхэма» подписать защитника «Байера» Хинкапье

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте попросил председателя совета директоров Даниэля Леви подписать защитника «Байера» Пьеро Хинкапье.

Как сообщает Tutto Mercato Web, эквадорец впечатлил в текущем сезоне своими выступлениями в бундеслиге и на чемпионате мира-2022, вызвав интерес со стороны многих ведущих европейских клубов, таких как «Челси».

Однако «Тоттенхэм», по данным источника, лидирует в борьбе за 20-летнего игрока и хочет его подписать либо в январе, либо летом.

Ранее сообщалось, что «Челси» предлагает 30 миллионов евро за Хинкапье.

Футболист перешел в «Байер» в августе 2021 года, подписав контракт до лета 2026 года. В этом сезоне на счету защитника 21 матч, включая 3 игры за сборную Эквадора на ЧМ-2022.