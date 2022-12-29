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Сегодня, 21:18

Испанское издание составило список игроков-разочарований 2022 года

Иван Шитик
Корреспондент
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Испанское издание Sport.es опубликовало список игроков, которые стали разочарованием в 2022 году.

Издание составило список из десяти футболистов: Поль Погба (полузащитник, «Ювентус», Франция), Джейдон Санчо (полузащитник, «Манчестер Юнайтед», Англия), Филиппе Коутиньо (полузащитник, «Астон Вилла», Бразилия), Артур (полузащитник, «Ювентус» / «Ливерпуль», Бразилия), Илайш Мориба (полузащитник, «Лейпциг» / «Валенсия», Испания), Эден Азар (нападающий, «Реал», Бельгия), Жоау Феликс (нападающий, «Атлетико», Португалия), Тимо Вернер (нападающий, «Челси» / «Лейпциг», Германия), Гарет Бэйл (нападающий, «Реал» / «Лос-Анджелес», Уэльс), Криштиану Роналду (нападающий, «Манчестер Юнайтед», Португалия).

Ранее издание опубликовало список из 10 лучших футболистов 2022 года.

Артур Энрике Рамос ди Оливейра Мело (Артур)
Гарет Бэйл
Джейдон Санчо
Жоау Феликс
Криштиану Роналду
Поль Погба
Тимо Вернер
Филиппе Коутиньо
Эден Азар
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 15 13 1 1 36-12 40
2
 Ман. Сити 15 11 2 2 43-15 35
3
 Ньюкасл 16 9 6 1 32-11 33
4
 Тоттенхэм 16 9 3 4 33-23 30
5
 МЮ 15 9 2 4 23-20 29
6
 Ливерпуль 15 7 4 4 31-18 25
7
 Брайтон 15 7 3 5 26-20 24
8
 Челси 15 7 3 5 19-17 24
9
 Фулхэм 16 6 4 6 27-26 22
10
 Брентфорд 16 4 8 4 25-27 20
11
 Кр. Пэлас 15 5 4 6 15-21 19
12
 Астон Вилла 16 5 3 8 17-25 18
13
 Лестер 16 5 2 9 25-28 17
14
 Борнмут 16 4 4 8 18-34 16
15
 Лидс 15 4 3 8 23-29 15
16
 Эвертон 16 3 5 8 12-19 14
17
 Вест Хэм 16 4 2 10 13-20 14
18
 Вулверхэмптон 16 3 4 9 10-25 13
19
 Нот. Форест 16 3 4 9 11-33 13
20
 Саутгемптон 16 3 3 10 14-30 12
Результаты / календарь
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.12 22:45
Вест Хэм – Брентфорд
 - : -
30.12 23:00
Ливерпуль – Лестер
 - : -
31.12 15:30
Вулверхэмптон – МЮ
 - : -
31.12 18:00
Борнмут – Кр. Пэлас
 - : -
31.12 18:00
Фулхэм – Саутгемптон
 - : -
31.12 18:00
Ман. Сити – Эвертон
 - : -
31.12 18:00
Ньюкасл – Лидс
 - : -
31.12 20:30
Брайтон – Арсенал
 - : -
1.01 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
1.01 19:30
Нот. Форест – Челси
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 13
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 11
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 14 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 15 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 2
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