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Конте — о победе над «Кристал Пэлас»: «Сейчас позитива достаточно, но за два дня все может измениться»

Конте прокомментировал победу «Тоттенхэма» над «Кристал Пэлас»
22:16
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о победе команды над «Кристал Пэлас» в матче 19-го тура чемпионата Англии (3:0).

«Важные три очка. Начали матч немного медленно, однако затем появились моменты, и мы забили два гола. После удаления у соперника нам стало полегче. Это была хорошая игра. Сейчас самое главное — восстановиться, потому что через два дня нам предстоит сложный матч с «Саутгемптоном». Нам есть в чем прибавлять.

Ни одного пропущенного мяча — это важно. То, что мы забили три гола — это позитивный момент. Сейчас позитива достаточно, но за два дня все может измениться», — приводит слова Конте BBC Sport.

Команда Конте набрала 29 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Ф2 (-1.0)

24%

1.76

П2

21%

1.48

П2 и ТМ 5.5

12%

1.54
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 6
Лестер 3
Матч завершен

Ф2 (+2.0)

21%

2.04

Обе забьют - да

17%

2.02

ТБ 2.5

14%

1.39
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Астон Вилла 1
Челси 3
Матч завершен

П2

27%

1.72

ИТБ2 (1.5)

19%

1.93

Обе забьют - да

18%

2.03

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/58962234?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=61c8a289634f74085bb596b2%26%27A%20lot%20of%20space%20for%20improvement%27%262021-12-26T17%3A13%3A44.845Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=ur

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Екатерина Савостина все материалы автора

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