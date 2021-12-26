Конте — о победе над «Кристал Пэлас»: «Сейчас позитива достаточно, но за два дня все может измениться»
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о победе команды над «Кристал Пэлас» в матче 19-го тура чемпионата Англии (3:0).
«Важные три очка. Начали матч немного медленно, однако затем появились моменты, и мы забили два гола. После удаления у соперника нам стало полегче. Это была хорошая игра. Сейчас самое главное — восстановиться, потому что через два дня нам предстоит сложный матч с «Саутгемптоном». Нам есть в чем прибавлять.
Ни одного пропущенного мяча — это важно. То, что мы забили три гола — это позитивный момент. Сейчас позитива достаточно, но за два дня все может измениться», — приводит слова Конте BBC Sport.
Команда Конте набрала 29 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице.
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Дополнительная информация:
https://www.bbc.com/sport/live/football/58962234?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=61c8a289634f74085bb596b2%26%27A%20lot%20of%20space%20for%20improvement%27%262021-12-26T17%3A13%3A44.845Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=ur
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