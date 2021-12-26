Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о победе команды над «Кристал Пэлас» в матче 19-го тура чемпионата Англии (3:0).

«Важные три очка. Начали матч немного медленно, однако затем появились моменты, и мы забили два гола. После удаления у соперника нам стало полегче. Это была хорошая игра. Сейчас самое главное — восстановиться, потому что через два дня нам предстоит сложный матч с «Саутгемптоном». Нам есть в чем прибавлять.

Ни одного пропущенного мяча — это важно. То, что мы забили три гола — это позитивный момент. Сейчас позитива достаточно, но за два дня все может измениться», — приводит слова Конте BBC Sport.

Команда Конте набрала 29 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице.