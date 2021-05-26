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Защитник «Лейпцига» Конате перейдет в «Ливерпуль» после молодежного Евро

21:52
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Защитник «Лейпцига» Ибраима Конате в ближайшее время станет игроком «Ливерпуля», сообщает Kicker.

21-летний француз прошел медобследование несколько недель назад и подпишет 5-летний контракт после финальной стадии молодежного чемпионата Европы, который пройдет с 31 мая по 6 июня.

В завершившемся сезоне Конате сыграл 21 матч во всех турнирах и забил один мяч.

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