Защитник «Лейпцига» Конате перейдет в «Ливерпуль» после молодежного Евро

Защитник «Лейпцига» Ибраима Конате в ближайшее время станет игроком «Ливерпуля», сообщает Kicker.

21-летний француз прошел медобследование несколько недель назад и подпишет 5-летний контракт после финальной стадии молодежного чемпионата Европы, который пройдет с 31 мая по 6 июня.

В завершившемся сезоне Конате сыграл 21 матч во всех турнирах и забил один мяч.